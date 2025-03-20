ФСБ провела обыски в IT-компании в связи с разработкой информационной системы судов Москвы

ФСБ провела обыски в участвующей в разработке КИС СОЮ Москвы IT-компании «Ланит»

ФСБ провела обыски в IT-компании «Ланит», принимающей участие в разработке КИС СОЮ Москвы. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, утром 20 марта сотрудники ФСБ провели обыски в офисе компании «Ланит». Она занимается разработкой комплексной информационной системы судов общей юрисдикции. Были изъяты документы, связанные с разработкой этого программного обеспечения.

Также обыски прошли в компании «Крок», которая является подрядчиком в этом проекте. ФСБ и Росгвардия проверяют всех, кто имеет отношение к этой системе.

«Ланит» — многопрофильная группа ИТ-компаний, одна из крупнейших в России и СНГ.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обысками в российскую IT-компанию.