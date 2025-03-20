Глава Евросовета высказался против перемирия на Украине

Временное прекращение огня на Украине станет стратегической ошибкой. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, передает португальский канал RTP.
«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — заявил Кошта.
Глава Евросовета добавил, что временное перемирие на Украине может стать стратегической ошибкой, так как якобы позволит России «укрепиться и снова напасть». При этом он добавил, что ценит усилия США по урегулированию конфликта.
Ранее стало известно, что ЕС отказывается принимать условия России по урегулированию на Украине, и его представители настаивают, что не пойдут на это «ни при каких обстоятельствах».