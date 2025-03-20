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17:47, 20 марта 2025Мир

Глава Евросовета высказался против перемирия на Украине

Глава Евросовета Кошта: Временное прекращение огня на Украине станет ошибкой
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amrei Schulz / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Временное прекращение огня на Украине станет стратегической ошибкой. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта, передает португальский канал RTP.

«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — заявил Кошта.

Глава Евросовета добавил, что временное перемирие на Украине может стать стратегической ошибкой, так как якобы позволит России «укрепиться и снова напасть». При этом он добавил, что ценит усилия США по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что ЕС отказывается принимать условия России по урегулированию на Украине, и его представители настаивают, что не пойдут на это «ни при каких обстоятельствах».

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