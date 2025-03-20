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09:53, 20 марта 2025Экономика

Китай сократил импорт нефти из России

ГТУ КНР: Китай сократил импорт нефти из России на 12,6%
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Китай в первые два месяца этого года сократил объем импорта российской нефти на 12,6 процента в годовом исчислении, до 15,47 миллиона тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, передает ТАСС.

По данным, опубликованным в электронной системе ведомства, поставки нефти из России составили 8,36 миллиарда, сократившись на 17,5 процента. Между тем, РФ по-прежнему занимает первое место среди нескольких десятков стран, поставляющих Китаю нефть.

Отмечается, что за Россией в списке следует Саудовская Аравия (импортировала 11,65 миллиона тонн). Третье место занял Ирак (10,3 миллиона тонн), за ним следуют Малайзия (9,87 миллиона тонн) и Оман (6,06 миллиона тонн).

Ранее сообщалось, что российские власти нашли еще один способ обойти западные санкции и торгует нефтью с Китаем и Индией за криптовалюту. Москва использует биткоин, ether и стейблкоины Tether, чтобы облегчить конверсию национальных валют стран-покупателей (юаня и рупии) в рубли и миновать доллар.

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