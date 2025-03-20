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16:00, 20 марта 2025Культура

Лоза раскритиковал идею отдать звание примадонны Надежде Бабкиной

Юрий Лоза заявил, что Бабкиной не хватит популярности для статуса примадонны
Ольга Коровина

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал идею отдать статус примадонны российской эстрады народной артистке Надежде Бабкиной. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По мнению Лозы, Бабкиной не хватит популярности для статуса примадонны. «Напойте хоть одну эстрадную песню из ее репертуара», — отметил он. Кроме того, музыкант напомнил, что это неофициальный титул, который в свое время по праву достался певице Алле Пугачевой.

Ранее депутат Государственной Думы Николай Новичков предложил передать звание примадонны Надежде Бабкиной. По словам парламентария, этот статус больше не может принадлежать Алле Пугачевой. «В позднем Советском Союзе примадонной один раз назвали Пугачеву – и понеслось. А мы, как попугаи, это повторяем», — отметил он.

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