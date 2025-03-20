МЧС опровергло данные о применении биологического оружия в Белгородской области

Сообщение о применении биооружия в Белгородской области оказалось фейком

В социальных сетях появился скриншот якобы с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области, в котором говорилось, что на территорию области проникают диверсионные группы противника и распространяют бытовые предметы, зараженные штаммами опасных патогенов и микроорганизмов. Информацию о применении биологического оружия опроверг официальный канал регионального МЧС в Telegram.

Ложные сведения были замаскированы под скриншот сайта МЧС, сообщение было датировано 5:50 мск 19 марта, однако поиск по официальному сайту не дал результатов. Такой новости нет. К тому же в такое ранее утреннее время новости на сайте ранее не публиковались.

МЧС Белгородской области в своем Telegram-канале опровергло эту информацию, назвав ее фейком. Как пишет ведомство, скриншот с сайта ГУ МЧС по Белгородской области поддельный. «Призываем граждан быть бдительными и проверять информацию в первоисточнике, в том числе на официальном сайте регионального управления МЧС», — говорится в посте.

Информация о якобы применении биологического оружия в Белгородской области не получила широкого распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».