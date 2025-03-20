Названы замедляющие старение привычки

Врач Арсланова: Правильное питание поможет замедлить старение

Правильное питание и регулярная физическая активность смогут замедлить старение. О привычках, которые помогут сохранить молодость, рассказала заведующая ОМП поликлиники №50 Уфы Айгуль Арсланова в беседе с UfaTime.ru.

Эксперт посоветовала включить в рацион свежие фрукты и овощи, цельнозерновые, белки и молочные продукты. Также стоит ограничить потребление сахара и насыщенных жиров. Особое внимание следует обратить на продукты, богатые антиоксидантами, — ягоды, зеленый чай и орехи. Они помогают бороться окислительным стрессом, который играет важную роль в старении.

Физические нагрузки, в свою очередь, укрепляют сосудистую систему, поддерживают нормальный уровень холестерина и артериального давления, помогают улучшить обмен веществ и положительно сказываются на ментальном здоровье. Арсланова порекомендовала заниматься йогой и медитацией, которые снижают уровень стресса — одного из основных факторов, способствующих старению. Снизить уровень тревожности также помогут хобби и общение с близкими.

Кроме того, общение с людьми способствует активации мозговой деятельности. В качестве дополнительной стимуляции мозга для поддержания его здоровья рекомендуется читать и изучать новое, играть в настольные игры, решать головоломки и задачи на логику.

По словам Арслановой, первый индикатор старения — кожа, за которой важно тщательно ухаживать. Необходимо использовать солнцезащитные кремы, увлажняющие средства и отказаться от никотина.

Ранее врач-педиатр Елена Алексенцева назвала важные привычки поддержания физического и психического здоровья. Она посоветовала соблюдать режим дня и вовремя ложиться спать.