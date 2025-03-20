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18:03, 20 марта 2025Путешествия

Пожар в салоне самолета с пассажирами на борту сняли на видео

SCMP: В самолете Hong Kong Airlines начался пожар из-за пауэрбанка
Мария Борисова
Мария Борисова

В пассажирском самолете авиакомпании Hong Kong Airlines начался пожар из-за пауэрбанка, после чего борт сменил курс и совершил экстренную посадку. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

20 марта лайнер выполнял рейс из китайского города Ханчжоу в Гонконг. Во время полета на багажной полке в салоне начался пожар, из-за чего пилоты сели в Фучжоу примерно через полтора часа после вылета.

Очевидцы сняли происходящее на видео, на котором показано сильное задымление в салоне. Причина пожара не уточняется, однако участники рейса в соцсетях написали, что он возник из-за внешнего аккумулятора.

Отмечается, что никто из 160 пассажиров не пострадал. Их отправят в Гонконг на запасном самолете.

Вот это да!
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