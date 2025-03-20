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16:48, 20 марта 2025Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для пытавшихся поджечь мечеть россиян

Пытавшимся поджечь мечеть в Серпухове россиянам грозит до 20 лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Двум молодым людям 17 и 19 лет, пытавшимся сжечь мечеть в Серпухове, грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, два молодых человека, вступивших в организацию NS/WP (National-Socialism/White Power, признана в России террористической и запрещена), принимали участие в нападениях на мигрантов, а в декабре 2024 года решили поджечь здание серпуховской мечети.

Вскоре после попытки поджога молодые люди были задержаны. В отношении них возбуждено дело по статье о покушении на умышленное уничтожение имущества.

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