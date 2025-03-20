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21:23, 20 марта 2025Экономика

«Роснефть» назвала сумму перечисленных налогов и дивидендов

«Роснефть» перечислила в бюджет страны 6,1 триллиона рублей
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (business@lenta-co.ru)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам 2024 года «Роснефть» перечислила в бюджет страны свыше 6,1 триллиона рублей. В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 17 процентов от общего объема доходов федерального бюджета.

В сумму налоговых платежей вошли 256 миллиардов рублей дивидендов, направленных в адрес государственного «Роснефтегаза».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя итоги 2024 года, напомнил, что в интересах акционеров и в полном соответствии с дивидендной политикой в феврале компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 36,47 рубля за акцию.

«Компания непрерывно выплачивает дивиденды с 1999 года. Дивидендная база неизменна, начиная с дивидендов за 2011 год, что обеспечивает прозрачность и предсказуемость их размера. С удовлетворением замечу, что только за последний год число наших акционеров выросло почти на треть, достигнув 1,5 млн человек», — сказал Игорь Сечин.

Глава компании Игорь Сечин отметил, что такие результаты стали возможны благодаря последовательной стратегии компании в сложных экономических условиях, включая усиление санкционного давления, рост налоговой нагрузки и повышение процентных ставок. По его словам, успешная работа компании обеспечивает стабильность бюджетной системы и способствует социально-экономическому развитию страны.

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