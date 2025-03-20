Россиянам упростят подтверждение личности

«ВКонтакте» упростит процедуру получения синей галочки в соцсети

«ВКонтакте» упростит процедуру подтверждения личности в соцсети, которая позволяет получить синюю галочку. Об этом компания сообщила на своем сайте.

В частности, теперь подавать заявку на верификацию смогут не только владельцы пабликов, но и их официальные представители. Также теперь верификацию смогут получить сообщества и профили с аудиторией от пяти тысяч подписчиков, публикующие минимум одну статью, видео, клип, пост или историю в месяц.

Тем самым «ВКонтакте» позволит создателям оригинального контента без лишних формальностей подтвердить подлинность и выделиться среди множества сообществ, отметила директор по продукту Вера Советкина.

Позднее «ВКонтакте» планирует также учитывать верификацию в работе алгоритмов машинного обучения в ленте и поиске.

Потенциальные изменения могут вступить в силу в первом полугодии 2025 года.