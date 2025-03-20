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13:22, 20 марта 2025Экономика

Курс доллара резко вырос

Курс доллара на Forex вернулся на уровень выше 85 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В первой половине дня четверга, 20 марта, курс доллара к рублю на международном рынке Forex резко растет, свидетельствуют данные Investing.

С минимальных 83,5 рубля доллар подорожал до 85,6 рубля. По состоянию на 13:05 по московскому времени он торгуется на уровне 85,35 рубля. Курс юаня на Мосбирже также растет до 11,64 рубля. Курс евро на Forex поднимался до 92,3 рубля.

Российская валюта укреплялась на 10 % за последний месяц на фоне возобновления переговоров России и США после прихода на пост главы Белого дома Дональда Трампа. Несмотря на отсутствия конкретных результатов взаимодействия, инвесторы ожидают скорого снятия санкций, что приведет к притоку иностранных инвестиций.

Вместе с тем аналитики предупреждают, что закрепление рубля на текущих уровнях маловероятно, поскольку фундаментальные факторы, определяющие его курс, не изменились.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин, в свою очередь, назвал идеальным и сбалансированным для российской экономики курс доллара в районе 100 рублей. В кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он отметил, что такой курс позволяет решать задачи как бюджету, так и бизнесу.

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