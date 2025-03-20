Депутат ГД Цед предложил варить из бездомных собак мыло

Бездомные собаки могут принести пользу обществу. Какую именно, рассказал депутат Госдумы Николай Цед, которого цитирует Telegram-канал «Расстрига».

Парламентарий предложил варить из бесхозных собак было. Он указал, что при оставлении проблемы без внимания собаки сбиваются в стаи и становятся «зубастым оружием».

Автор инициативы сослался на якобы имевший место опыт СССР. «В советское время проблема решалась просто — производством хозяйственного мыла на мыловарнях из бездомных собак», — утверждает Цед. Канал назвал это не более чем городской легендой.

Ранее коллега Цеда по Госдуме депутат Алексей Волоцков резко высказался о случаях нападения собак на людей. В частности, он предложил в отдельных случаях применять «экстренные меры по ликвидации».