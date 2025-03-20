Во Франции звонок Макрона Зеленскому назвали постановкой

Филиппо: Зеленский разыграл спектакль с Макроном ради нового чека от Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский сымитировали телефонный разговор во время пресс-конференции, пытаясь создать впечатление близких отношений. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Зеленский и Макрон имитируют импровизированный телефонный звонок посреди пресс-конференции первого... Чтобы показать, насколько они близки!» — пишет Филиппо.

Политик считает, что главной причиной этого «спектакля» является грядущий визит украинского президента во Францию на следующей неделе, во время которого он рассчитывает получить от Макрона «новый чек».

20 марта во время пресс-конференции Зеленский взял трубку и пообщался с неким человеком, пообещав ему связаться с ним позже. После этого он обратился к журналистам и сказал, что это был звонок от президента Макрона. Украинский лидер отметил, что они с французским коллегой «часто общаются, в среднем раз в день».