Захарова прокомментировала телефонный разговор Путина и Трампа

Захарова: У США и России нет противоречий по итогам разговора Трампа и Путина

После телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом у обеих сторон нет противоречий в трактовке обсужденных вопросов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это нормальная практика, что заявления отличаются. Но здесь расхождения, а не противоречия. Их нет», — сказала представитель МИД.

Также она оценила результат переговоров как «неплохой», напомнив о контексте отношений России и США в последние несколько лет.

18 марта президенты России и США провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Во время разговора лидеры двух стран обсудили спектр направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы наладить взаимодействие в будущем.