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12:30, 20 марта 2025Забота о себе

Женщина пожаловалась на мигрень и через 14 дней умерла

Daily Mail: Единственным симптомом запущенного рака мозга у женщины была мигрень
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

41-летняя жительница Великобритании Николетт Ричардсон пожаловалась врачу на сильную мигрень и оказалась больна раком мозга в запущенной стадии. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Партнер женщины и отец ее дочери, 45-летний Остин Хэм-Хоуз, рассказал, что Ричардсон даже не подозревала о серьезных проблемах со здоровьем, пока у нее не появилась нестерпимая головная боль. Женщина обратилась к терапевту, он предположил, что у нее обычная мигрень, вызванная стрессом и физическими нагрузками на работе. Врач выписал ей обезболивающее и предложил обратиться в больницу, если боль не пройдет в течение дня.

Несмотря на прием назначенного врачом препарата, состояние Ричардсон продолжило ухудшаться. Она отправилась в ближайшую к дому клинику, где ей сделали МРТ, выявившее глиобластому четвертой степени — очень агрессивную злокачественную опухоль головного мозга. Единственным симптомом этого заболевания оказался только приступ сильной мигрени.

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Спустя шесть дней Ричардсон сделали операцию. Однако хирургическое вмешательство привело к тяжелым последствиям: левая половина тела женщины оказалась парализована, она полностью ослепла на один глаз и частично потеряла зрение на правом. Врачи были вынуждены ввести британку в искусственную кому, из которой она так и не вышла. Через 14 дней после постановки диагноза ее отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что в мозг 30-летней жительницы Новой Англии, США, проник червь и стал вызывать странные ощущения в ее теле. Женщина провела три недели в путешествии, побывала в Японии, Таиланде и на Гавайях, и, вернувшись домой, впервые почувствовала жжение в ступнях.

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