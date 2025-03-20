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20:34, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» предупредила о продающих билеты на ее концерты мошенниках

Юмористка Мягкова предупредила о мошенниках, торгующих билетами в Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова предупредила поклонников, что мошенники обманывают пользователей, утверждая, что продают билеты на ее концерты. На злоумышленников она пожаловалась в своем Telegram-канале.

Одна из подписчиц Мягковой написала, что в Telegram мошенники продают билеты на одни и те же места в зрительном зале. Мягкова извинилась перед комментаторшей и заверила ее, что никак не может на это повлиять.

«Сейчас вообще никому нельзя доверять. Ничего не [покупайте], в Telegram тем более. Там везде всех обманывают», — заявила Мягкова. Она призвала зрителей покупать билеты только на специальном сайте, а в случае, если возникнут сомнения, звонить организаторам.

Ранее Мягкова призналась, что ее удивили европейские супермаркеты, когда она ездила во Францию в юности. Ей показалось особенно удивительным, что товары в магазине можно было брать без продавца.

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