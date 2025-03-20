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19:42, 20 марта 2025Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» рассказала о распитии алкоголя до «синих зубов»

Юмористка Мягкова рассказала, что однажды напилась до синих зубов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова вспомнила историю о том, как она однажды напилась до «синих зубов». Об этом она рассказала в беседе с актрисой Юлией Топольницкой в эпизоде шоу «Личка», запись которого доступна на YouTube-канале.

По словам юмористки, в какой-то момент она поняла, что не употребляла алкоголь уже несколько месяцев и твердо решила, что хочет выпить. «Это было на даче. Я просто, во-первых, решила пить красное вино, поэтому до синих зубов получилось. (...) Я такая довольная была просто, я так и хотела!» — вспомнила Мягкова.

Популярная юмористка добавила, что ей потом пришлось оттирать губы зубной щеткой.

Ранее Мягкова рассказала о том, как много лет назад ее сильно удивил супермаркет во Франции. По словам юмористки, ее особенно впечатлил тот факт, что в магазине покупатели могли брать товары без помощи продавца.

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