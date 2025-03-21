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11:23, 21 марта 2025Бывший СССР

Боец ВСУ описал попытки проникнуть на территорию Курской области

Боец ВСУ о проникновении в Курскую область: Двое суток пешком до позиций
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины описал, как военные проникают на позиции на территории Курской области пешком. Об этом сообщает «Украинская правда» (УП).

По его словам, военные добирались до прифронтовой украинской деревни на пикапе, а дальше пешком пересекали границу и шли к позициям, которые находились в 10-15 километрах. «Мы шли пешком по 12 километров, несли с собой боекомплект, гранаты, воду, еду на три дня, термоодежду, сменные носки. Конечно, это сложно. Еще и каждые 30-40 минут прячешься от дронов, сидишь в укрытии и ждешь», — рассказал собеседник УП.

По данным газеты, после того как боец ВСУ вернулся на позиции, он попал под артиллерийский обстрел и получил травматическую ампутацию конечности.

Ранее в ВСУ признали необходимость более раннего выхода из Курской области. В разговоре с газетой многие военнослужащие от солдат до офицеров отметили запоздалый вывод войск из большей части Курской области. Они обратили внимание, что военным в последние недели приходилось держать оборону в неоправданно тяжелых условиях.

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