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16:40, 21 марта 2025Из жизни

Пушку зарядили человеком, выстрелили и промахнулись

В США произошел несчастный случай при выступлении человека-ядра
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: USA TODAY

В американском штате Калифорния произошел несчастный случай во время циркового номера. Об этом сообщает издание USA Today.

Пострадал Чачи Валенсия — профессиональный человек-ядро. Во время каждого выступления им стреляют из пушки. Обычно после выстрела он благополучно приземлялся на специальную сетку, которая смягчает падение.

На этот раз Валенсия промахнулся, задел край сетки, отскочил и упал на землю. Его доставили в больницу с травмой печени и переломами ребер, запястья и первого поясничного позвонка. По его словам, в ошибке виноват неожиданный порыв ветра.

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Валенсия — потомственный циркач. Шесть поколений его предков выступали в цирке, но человеком-ядром стал только он. Виновата бывшая жена: она тоже из цирковой семьи, но ее предки специализировалась на стрельбе людьми из пушки. Первые 15 лет ядром была она, а Валенсия стрелял. Потом пришлось лезть в дуло самому. Последние 15 лет им стреляли из пушки от 300 до 500 раз в год, и он очень надеется, что после больницы сможет вернуться к любимому занятию.

В 2005 году сообщалось, что британский цирк «Коттл и Остин» уволил человека-ядро, который страдал от страха перед полетами. Из-за него он отказался ехать на космодром Куру во Французской Гвиане, чтобы повысить свою квалификацию.

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