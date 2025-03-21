Экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о хорошем чувстве юмора Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обладает особенным и хорошим чувством юмора. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

«Я помню, Лавров сопровождал президента России Владимира Путина во время визита в Австрию. Это был июнь 2018 года, и тогда спикер австрийского парламента сделал оскорбительное заявление во время обеда. Он сказала, что Россия якобы постоянно вторгается и вмешивается в дела других государств. Путин повернулся к Лаврову и спросил его: "Мы вторгаемся в другие страны?". Лавров ответил: "Нет, мы не вторгаемся". На что президент поинтересовался: "А за что я вам тогда плачу?"», — рассказала она.

Кнайсль отметила, что после фразы российского лидера Лавров рассмеялся, таким образом «очень легко и с юмором отреагировав на глупые заявления». Она подчеркнула, что только очень умные люди обладают таким чувством юмора, и, по ее словам, у Лаврова оно «действительно особенное».

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Лаврова, которому сегодня исполнилось 75 лет, высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. В документе отмечается, что министр получил награду за выдающиеся заслуги перед Отечеством и огромный вклад в разработку и реализацию российского внешнеполитического курса.