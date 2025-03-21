Хранившего взрывчатку для ВСУ в Херсонской области посадили на восемь лет в колонию

В Херсоне суд дал восемь лет колонии украинцу за хранение взрывчатки для ВСУ

Херсонский городской суд приговорил гражданина Украины к восьми годам лишения свободы за хранение взрывчатки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РАПСИ.

Мужчина признан виновным по статье 222.1 УК РФ «(Незаконное приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в 300 тысяч рублей.

Суд установил, что в марте 2023 года украинец приехал на велосипеде к тайнику, оборудованному в Алешкинском районе Херсонской области. Оттуда он извлек сверток с промышленно изготовленным пластичным взрывчатым веществом на основе гексогена с прикрепленными к нему поражающими элементами. Взрывчатку мужчина привез домой и хранил для украинских военнослужащих, однако ее обнаружили российские спецслужбы.

Подсудимый вину не признал, в содеянном не раскаялся.