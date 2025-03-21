Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:06, 21 марта 2025Россия

Командир отряда спецназа «Ахмат» получил ранение

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид получил ранение
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид получил ранение. Об этом сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ранен командир отряда Аид. Для него это, я не знаю даже, какое ранение. Все нормально, ничего сверхъестественного. Будем живы», — сказал он.

Каких-либо других подробностей об обстоятельствах произошедшего Алаудинов не привел.

В ноябре 2024 года стало известно еще об одном ранении Аида. Тогда в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев» попросили не беспокоить командира и пояснили, что Аиду нужен серьезный покой.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах о территориях Украины

    Высокопоставленный сотрудник Росгвардии попал под арест по делу о мошенничестве

    59-летняя Синди Кроуфорд снялась для журнала в купальнике

    Разрешение Монголии строить продолжение «Силы Сибири-2» опровергли

    Уборщик мочился в кулер сотрудников больницы и заразил их герпесом

    Российская стюардесса рассказала о запрете для бортпроводников посещать «злачные места»

    Египет депортировал подозреваемого в похищении человека россиянина

    Названо опасное последствие таяния ледников

    Доктор Мясников назвал моральными уродами призывающих к расправе над собаками людей

    Трампа обвинили в подрыве позиций Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше