Командир отряда спецназа «Ахмат» получил ранение

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид получил ранение

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид получил ранение. Об этом сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ранен командир отряда Аид. Для него это, я не знаю даже, какое ранение. Все нормально, ничего сверхъестественного. Будем живы», — сказал он.

Каких-либо других подробностей об обстоятельствах произошедшего Алаудинов не привел.

В ноябре 2024 года стало известно еще об одном ранении Аида. Тогда в Telegram-канале «Дневник Мракоборцев» попросили не беспокоить командира и пояснили, что Аиду нужен серьезный покой.