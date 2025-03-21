Маск пригроизил Пентагону судом

Маск пригрозил сотрудникам Пентагона судом из-за утечки данных газете NYT

Американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск пригрозил сотрудникам Пентагона судом из-за того, что они намеренно «сливали» газете The New York Times (NYT) ложную информацию. Об этом бизнесмен написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«The New York Times — это чистая пропаганда. Также я с нетерпением жду, когда начнется судебное разбирательство в отношении работников Пентагона, которые злонамеренно сливали ложную информацию NYT. Все они будут найдены», — отметил бизнесмен.