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12:37, 21 марта 2025Мир

Маск пригроизил Пентагону судом

Маск пригрозил сотрудникам Пентагона судом из-за утечки данных газете NYT
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск пригрозил сотрудникам Пентагона судом из-за того, что они намеренно «сливали» газете The New York Times (NYT) ложную информацию. Об этом бизнесмен написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«The New York Times — это чистая пропаганда. Также я с нетерпением жду, когда начнется судебное разбирательство в отношении работников Пентагона, которые злонамеренно сливали ложную информацию NYT. Все они будут найдены», — отметил бизнесмен.

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