МЧС назвало фейком появившиеся в сети кадры пожара на электростанции в Горно-Алтайске

МЧС: Кадры пожара на электростанции в Горно-Алтайске являются фейком

В соцсетях стали распространяться кадры, на которых якобы запечатлен пожар на электростанции в Горно-Алтайске. По другим данным, на них показаны последствия удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» и газопроводу, по которому российский газ поступал в Европу, на границе Курской и Сумской областей. МЧС Республики Алтай назвало фейком данную информацию. В Telegram-канале министерства говорится, что на самом деле — это кадры пожара в жилом доме с надворными постройками в Кызыл-Озеке на улице Новоселова, который произошел 20 марта в 21:09 по местному времени.

Пожар же в Горно-Алтайске на проспекте Коммунистическом был не таким масштабны — огонь распространился на площади 1 квадратный метр. Его потушил оперативный дежурный Филиала ПАО «Россети» до приезда пожарных расчетов.

При этом на официальной странице МЧС России по Республике Алтай во «Вконтакте» можно увидеть видеозапись с места ЧП в Кызыл-Озеке. При тушении пожара на улице Новоселова было задействовано 14 человек и 5 единиц техники. В том числе 3 звена газодымозащитной службы в количестве 9 человек. На момент прибытия первого подразделения строения были полностью охвачены огнем. Пожар ликвидировали в 22:01 на площади 150 квадратных метров.

Ряд Telegram-каналов этим фото иллюстрируют слова исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака о том, что часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога на подстанции, однако в его канале подобного снимка нет.

Что касается видео и фото последствий удару ВСУ по ГИС «Суджа», то в Telegram-каналах военных блогеров и даже украинских СМИ можно увидеть настоящие кадры, иллюстрирующие произошедшее. На них можно заметить совершенно другую местность и масштаб произошедшего.

Фото и видео якобы пожара на электростанции в Горно-Алтайске получили широкое распространение в СМИ. Снимок опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости» , Mash Siberia, телеканал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), «Комсомольская правда» и другие. При этом новости про удар ВСУ по ГИС «Суджа» этими кадрами отечественные СМИ не иллюстрировали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».