Названа главная опасность злоупотребления солью

Потребление большого количества соли может нанести вред здоровью, предупредила невролог Анна Копцева. Главную опасность злоупотребления этой приправой она назвала изданию NEWS.ru.
Врач заявила, что максимальное количество соли в сутки должно составлять не более пяти граммов. Она подчеркнула, что контролировать ее количество в рационе очень важно, так как злоупотребление ей значительно повышает риск развития инсульт.
Копцева добавила, что только контроля количества соли недостаточно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также она посоветовала сократить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина. «Питание, включающее большое количество мяса, яиц, жареной и соленой пищи, очищенный хлеб, жирные молочные продукты, сладкие десерты и чипсы, увеличивает риск инсульта на 58 процентов», — предупредила невролог.
Она также отметила, что, чтобы снизить уровни сахара и холестерина в крови, требуется достаточно много времени — результаты появятся не раньше, чем через три-шесть месяцев правильного питания.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала «незаменимую восьмерку» правил ЗОЖ, которые помогут избежать проблем с сердцем. К этим факторам она отнесла сон, питание, физическую нагрузку, уровень сахара и холестерина в крови, контроль массы тела и давления, а также отказ от курения.