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15:31, 21 марта 2025Забота о себе

Названа главная опасность злоупотребления солью

Невролог Копцева: Потребление более 5 граммов соли в день повышает риск инсульта
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shine.graphics / Shutterstock / Fotodom

Потребление большого количества соли может нанести вред здоровью, предупредила невролог Анна Копцева. Главную опасность злоупотребления этой приправой она назвала изданию NEWS.ru.

Врач заявила, что максимальное количество соли в сутки должно составлять не более пяти граммов. Она подчеркнула, что контролировать ее количество в рационе очень важно, так как злоупотребление ей значительно повышает риск развития инсульт.

Копцева добавила, что только контроля количества соли недостаточно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также она посоветовала сократить потребление продуктов с высоким содержанием холестерина. «Питание, включающее большое количество мяса, яиц, жареной и соленой пищи, очищенный хлеб, жирные молочные продукты, сладкие десерты и чипсы, увеличивает риск инсульта на 58 процентов», — предупредила невролог.

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Она также отметила, что, чтобы снизить уровни сахара и холестерина в крови, требуется достаточно много времени — результаты появятся не раньше, чем через три-шесть месяцев правильного питания.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала «незаменимую восьмерку» правил ЗОЖ, которые помогут избежать проблем с сердцем. К этим факторам она отнесла сон, питание, физическую нагрузку, уровень сахара и холестерина в крови, контроль массы тела и давления, а также отказ от курения.

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