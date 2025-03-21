Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 21 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Бойцы ВСУ столкнулись в Курской области с нехваткой воды

Офицер ВС России Кебь: ВСУ в Курской области испытывают проблемы с водой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированной территории Курской области испытывает проблемы со снабжением, включая воду. Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник артиллерии 83-й гвардейской десатно-штурмовой бригады Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кебь.

«Подвоз [воды у ВСУ] очень сильно затруднен», — отметил офицер, сославшись на радиоперехват переговоров подразделений ВСУ с вышестоящим командованием.

Кебь рассказал о проблемах остающейся части ВСУ в Курской области из-за действий артиллерии и беспилотников ВС России. По его словам, украинское командование регулярно обещает отправить машины снабжения частям в Курской области, но отменяет решение из-за угрозы ударов по логистике. Также артиллерист указал на трудности для группировки ВСУ из-за распутицы и нехватки гусеничной бронетехники.

Ранее военнослужащие ВСУ в разговоре с изданием «Украинская правда» признали необходимость более раннего выхода из Курской области. Некоторые украинские военные посчитали, что выходить с территории России стоило еще осенью 2024 года.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о минировании трубы на станции «Суджа»

    В России возникли проблемы со слишком крепким рублем

    Россияне пожелали иметь массажные кабинеты и фреш-бары в офисах

    В ЦБ заявили о приверженности инфляции в четыре процента

    ЦБ оценил темпы роста зарплат россиян

    Бездыханного дайвера нашли в подводной пещере

    Артемий Лебедев сравнил тюрьмы в России и США

    Бойцы ВСУ столкнулись в Курской области с нехваткой воды

    Похищенный талибами турист провел два года в заложниках и был освобожден Трампом

    Операция России по освобождению Суджи пошла по резервному плану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше