Офицер ВС России Кебь: ВСУ в Курской области испытывают проблемы с водой

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оккупированной территории Курской области испытывает проблемы со снабжением, включая воду. Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник артиллерии 83-й гвардейской десатно-штурмовой бригады Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кебь.

«Подвоз [воды у ВСУ] очень сильно затруднен», — отметил офицер, сославшись на радиоперехват переговоров подразделений ВСУ с вышестоящим командованием.

Кебь рассказал о проблемах остающейся части ВСУ в Курской области из-за действий артиллерии и беспилотников ВС России. По его словам, украинское командование регулярно обещает отправить машины снабжения частям в Курской области, но отменяет решение из-за угрозы ударов по логистике. Также артиллерист указал на трудности для группировки ВСУ из-за распутицы и нехватки гусеничной бронетехники.

Ранее военнослужащие ВСУ в разговоре с изданием «Украинская правда» признали необходимость более раннего выхода из Курской области. Некоторые украинские военные посчитали, что выходить с территории России стоило еще осенью 2024 года.