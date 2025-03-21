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11:33, 21 марта 2025Ценности

Появилась версия о возможной попытке самоубийства найденной в Дубае украинской модели

Модель Ковальчук могла попытаться покончить с собой
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Украинская модель Мария Ковальчук могла попытаться покончить с собой. Такое предположение сделали авторы Telegram-канала ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По предварительным данным, у 20-летней девушки обнаружены характерные для падения с большой высоты травмы. Однако точную причину предстоит установить медикам. На данный момент это не представляется возможным, так как Ковальчук не может говорить.

Также сообщается, что Ковальчук не могла быть участницей «вечеринки с шейхами», так как не подходила под определенные параметры, позволяющие девушкам становиться участницами таких мероприятий.

Молодую украинскую модель нашли на обочине шоссе в Дубае после того, как она пропала. У нее зафиксировали переломы ног и позвоночника, девушка была в коме. На данный момент ее состояние остается тяжелым, она не может говорить. О том, что на самом деле с ней случилось, пока неизвестно, однако основная версия заключается в том, что она могла попасть в сексуальное рабство.

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