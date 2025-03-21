Появились кадры отражения наступления ВСУ на границе Белгородской области

Опубликованы кадры отражения наступления ВСУ на границе Белгородской области

Появились кадры отражения наступления Вооруженных сил Украины (ВС) на границе Белгородской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По их данным, на видео запечатлены моменты уничтожения украинской техники бойцами 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии.

На кадрах можно увидеть технику противника находящуюся на сельских дорогах или в поле. Российские дроны детонируют при подлете к машинам, выводя из строя технику ВСУ.

Ранее стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Как выяснилось, отряд украинских военных численностью от 30 до 50 человек пытался пересечь границу в районе Демидовки в Краснояружском районе, однако были встречены огнем российских бойцов.