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13:40, 21 марта 2025Россия

Появились кадры отражения наступления ВСУ на границе Белгородской области

Опубликованы кадры отражения наступления ВСУ на границе Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появились кадры отражения наступления Вооруженных сил Украины (ВС) на границе Белгородской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По их данным, на видео запечатлены моменты уничтожения украинской техники бойцами 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии.

На кадрах можно увидеть технику противника находящуюся на сельских дорогах или в поле. Российские дроны детонируют при подлете к машинам, выводя из строя технику ВСУ.

Ранее стало известно о новой попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Как выяснилось, отряд украинских военных численностью от 30 до 50 человек пытался пересечь границу в районе Демидовки в Краснояружском районе, однако были встречены огнем российских бойцов.

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