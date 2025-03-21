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14:37, 21 марта 2025Экономика

Раскрыта причина недостаточного производства боеприпасов в Европе

Bloomberg: Европе не хватает пороха и тротила для производства боеприпасов
Вячеслав Агапов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Европе не хватает пороха и тротила для достаточного объема производства боеприпасов. Причину, по которой европейские страны не могут нарастить выпуск снарядов и взрывчатки, раскрыли опрошенные Bloomberg эксперты.

После того как европейские правительства использовали все резервы боеприпасов, чтобы вооружить Украину, они попытались увеличить производство артиллерийских снарядов, ракет и пуль, однако запасы пороха, тротила и других взрывчатых веществ были исчерпаны.

Как заявил генеральный директор немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер, компания планирует увеличить производство пороха более чем на 50 процентов к 2028 году, но этого будет недостаточно. Ей придется почти удвоить производство до более чем 20 тысяч тонн, чтобы удовлетворить спрос. При этом, чтобы обеспечить возможности для такого увеличения выпуска, необходимо стимулировать гражданскую химическую промышленность к переходу на военное производство, упростить правила, чтобы можно было строить новые заводы и перевозить опасные грузы по всему континенту, и обеспечить поставки материалов, которые импортируются из Китая.

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До инаугурации президента США Дональда Трампа члены Евросоюза ставили цель увеличить производство в 2025 году с 1,5 миллиона до 2 миллионов снарядов. Весной 2023 года Еврокомиссия учредила программу Act in Support of Ammunition Production (ASAP) в поддержку производства боеприпасов, которая направляет 500 миллионов евро (526 миллионов долларов) на расширение возможностей блока по производству боеприпасов.

Для снарядов нужны топливо и взрывчатые вещества, однако Европа не производит ни того ни другого в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос. В ЕС есть лишь несколько производителей пороха, в том числе Rheinmetall и французский подрядчик Eurenco. В рамках программы ASAP Европа хочет увеличить производство ракетного топлива более чем на 50 процентов, или на 10 тысяч тонн в год, что эквивалентно почти шести новым предприятиям размером с Nitrochemie Aschau.

Как заявил глава госкомпании Epso-G Invest, во второй половине текущего года в Литве начнется строительство завода по производству боеприпасов немецкого концерна Rheinmetall. К маю в Германии подготовят проект технологических линий, под которые будет спланировано возведение предприятия. «Rheinmetall отвечает за оборудование, технологии. Мы будем отвечать за сети, дороги, электричество, воду, за все постройки, которых на участке будет около двадцати», — пояснил он.

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