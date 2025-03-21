Рита Ора снялась в оголяющем тело наряде для журнала

Британская певица Рита Ора снялась в оголяющем тело образе для журнала Hunger. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

На одном из размещенных снимков 34-летняя исполнительница предстала в розовом наряде, декорированном бахромой. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера, трусов и накидки асимметричного кроя. Образ дополняли золотые босоножки с розами. При этом эксперты сделали звезде укладку и макияж.

Ранее в марте Рита Ора похвасталась фигурой в ультракороткой юбке. Певица предстала перед фотографом в белом топе с длинными рукавами и голубой юбке-баллоне с принтом.