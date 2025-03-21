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08:30, 21 марта 2025Экономика

Россияне назвали идеальный размер пенсии

ТАСС: Обеспеченные россияне назвали комфортными пенсии от 100 тыс. рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Подавляющее большинство (82 процента) обеспеченных россиян с ежемесячным доходом от 200 тысяч рублей назвали минимально достаточным уровнем пенсии от 45 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Банки.ру».

Исследование проводилось на сайте организации с 28 января по 21 февраля 2025 года. В нем приняли участие почти 7 тысяч человек по всей России. По итогам опроса выяснилось, что для 72 процентов обеспеченных граждан комфортный уровень пенсии начинается от 100 тысяч рублей.

В целом размер ожидаемой пенсии во многом зависит от дохода респондента, пояснили эксперты. Так, участники исследования с наименьшим доходом чаще соглашались на меньшую пенсию. Среди них 28 процентов с окладом до 30 тысяч рублей сочли минимально достаточным уровнем соцвыплаты в размере 26-35 тысяч, а комфортным — сумму в 61-100 тысяч (38 процентов).

Ранее в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) сообщили, что средние пенсии по старости в России к концу 2024 года опустились ниже трети от ежемесячной зарплаты (25 тысяч рублей против 86 тысяч). Таким образом, при выходе на пенсию пожилой гражданин сейчас получает только 29 процентов от средней зарплаты, которую мог бы получать в случае продолжения профессионального стажа.

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