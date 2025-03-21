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10:29, 21 марта 2025Россия

Россияне высказались о доверии Путину

ФОМ: 83 процента россиян заявили о доверии Путину
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президенту России Владимиру Путину доверяют 83 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно полученным данным, не доверяют главе государства 9 процентов жителей страны, еще 8 процентов не определились. Кроме того, 83 процента граждан положительно оценили работу Путина на посту президента. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 7 процентов, 10 процентов — затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 14 по 16 марта в 97 населенных пунктах 51 субъекта России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков связал высокие рейтинги Путина среди граждан с успехами Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что жители страны ждут достижений военных.

ЖЗЛ
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