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02:00, 21 марта 2025Забота о себе

Сексолог оценила эффективность новой женской уловки для привлечения мужчин

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В TikTok завирусилось видео, где девушкам предлагают наносить на кожу выделения из влагалища, чтобы пользоваться вниманием мужчин. Эффективность этого трюка оценила психотерапевт, сексолог Софи Роос в беседе с HuffPost.

Отмечается, что автор неожиданной техники соблазнения мужчин получила в основном негативные комментарии и быстро удалила ролик со страницы. Тем не менее Моон утверждает, что частица здравого смысла в ее словах была. «Исследование 2020 года показало, что мужчины могут чувствовать запах сексуального возбуждения женщин, в том числе вагинальные выделения, особенно смазку, которая вырабатывается при возбуждении», — пояснила сексолог.

Рооз резюмировала, что аромат женских половых органов действительно может быть соблазнительным, но только в определенных условиях. «Реакция мужчины на запах женских выделений будет зависеть от социального контекста. Если использовать их вместо духов в повседневной жизни, это скорее вызовет отвращение и мысли о плохой гигиене, а не влечение», — предупредила эксперт.

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