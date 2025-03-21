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10:23, 21 марта 2025Интернет и СМИ

Телезвезда получила сотрясение мозга на съемках после прыжка собаки ей на голову

Английская телезвезда Саймон заявила, что получила сотрясение мозга на съемках
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: James Veysey / Daily Mail

Английская телезвезда Лорен Саймон рассказала об участии в шоу «Выпускайте гончих» (Release the Hounds). В беседе с Daily Star она назвала опыт участия в проекте самым ужасным в карьере.

На вопрос о том, отказывалась ли она когда-нибудь от съемок в шоу, Саймон ответила отрицательно. «Но я участвовала в передаче "Выпускайте гончих", и это было ужасно. Одна из собак прыгнула мне на голову, и я получила сотрясение мозга», — пожаловалась она.

По словам телезвезды, вскоре после инцидента шоу было закрыто. «Клянусь, это худшее, в чем я когда-либо участвовала! Никогда больше!» — высказалась Саймон о передаче.

Ранее звезда британского шоу талантов Britain's Got Talent Конни Талбот рассказала о пугающем преследователе. По словам певицы, злоумышленника арестовали и приговорили к четырем годам тюрьмы.

Лорен Саймон прославилась как участница реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Чешира» (The Real Housewives of Cheshire). Она также снялась в передаче «Большой Брат: Знаменитости» (Celebrity Big Brother).

«Выпускайте гончих» — телеигра, выходившая на канале ITV с 2013 по 2018 год. В эфире передачи участники проходили экстремальные испытания ради денежного приза. В одном из испытаний за ними гнались собаки.

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