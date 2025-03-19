Звезда британского шоу талантов рассказала о пугающем преследователе с ножами

Daily Mail: Звезда шоу талантов Конни Талбот рассказала о встрече со сталкером

Звезда британского шоу талантов Britain's Got Talent певица Конни Талбот рассказала о пугающем преследователе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам певицы, когда ей было 13 лет, ей пришлось столкнуться с навязчивым вниманием преследователя из Германии, который постоянно писал сообщения ей в социальной сети и считал, что они находятся в отношениях, а затем приехал к ней лично.

«Он каким-то образом нашел мой домашний адрес и приехал из Германии к моему дому с перцовыми баллончиками, ножами, карманными рациями и постучал в дверь, ему открыл мой брат», — рассказала Талбот.

После инцидента сталкера арестовали и приговорили к четырем годам тюрьмы в Великобритании, однако некоторое время спустя певица случайно встретилась с ним во время отдыха на острове Гран-Канария. «Когда он сказал: "Меня зовут (...), ты помнишь меня?", у меня сердце ушло в пятки и я схватила своего парня за руку и побежала к такси», — отметила Талбот. Она добавила, что до сих пор не чувствует себя безопасно, когда она одна.

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