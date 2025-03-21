Стало известно о «непонятных истериках» покалеченной в Дубае модели

Искалеченная в Дубае модель Ковальчук страдала непонятными истериками

В деле искалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук вскрылись новые подробности. Об этом пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Источники канала утверждают, что знакомые видели девушку незадолго до ее исчезновения, при этом она находилась в нестабильном эмоциональном состоянии, впадая в «непонятные истерики». По одной из версий, это могло быть вызвано «марафоном» вечеринок, который не прекращался несколько суток.

Ранее было высказано предположение, что Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием. Близкие пропавшей считают, что ее могли специально заманить на "тусовку", за участие в подобном мероприятии она могла заработать «десятки тысяч долларов».

Последний раз Ковальчук общалась с родителями 10 марта. Накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Позже ее нашли с переломами ног и позвоночника.