Турист забрался на священный храм в Мексике и был избит разгневанными местными жителями

Daily Mail: Турист забрался на пирамиду Кукулькана в Мексике и был избит

Немецкий турист забрался на священный храм в Мексике и был избит. Инцидент попал на видео, размещенное в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на которое обратила внимание газета Daily Mail.

Европеец забрался на пирамиду Кукулькана в древнем городе Чичен-Ица. На опубликованных кадрах видно, что охранник погнался за мужчиной в попытке заставить его спуститься, а очевидцы стали освистывать нарушителя.

В итоге немца поймали и вывели с территории. Разгневанные местные жители пытались наброситься на мужчину, а некоторые даже ударили его. Не уточняется, повлекли ли действия туриста какое-либо наказание.

Ранее в Таиланде мужчина зашел в магазин без одежды. Поведение иностранца вызвало возмущение у пользователей сети.