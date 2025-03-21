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21:34, 21 марта 2025Мир

Умер один из самых известных шпионов XX века

Би-Би-Си: Умер один из самых известных шпионов XX века Гордиевский
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fiona Hanson / Reuters

В Великобритании умер один из самых известных шпионов XX века Олег Гордиевский. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Бывшему агенту КГБ, перебежавшему в Соединенное Королевство, было 87 лет. Причины смерти не сообщаются.

Гордиевский работал в КГБ с 1962 года, дослужившись до звания полковника. Работал в советских резидентурах в Дании и Великобритании, едва не возглавил последнюю в 1985 году. Был завербован МИ-6. В июле 1985 года бежал из СССР. За измену Родине был заочно приговорен к расстрелу, приговор так и не был отменен.

В июне 2007 года за заслуги в деле укрепления безопасности Соединенного Королевства он был произведен в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия.

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