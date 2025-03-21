В Госдуме оценили вероятность запрета на сделки с жильем за наличные

Депутат Разворотнева: Запретить сделки с вторичным жильем за наличные невозможно

Полностью запретить сделки с наличными деньгами на вторичном рынке жилья в России невозможно. Так вероятность введения строгих ограничений оценила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет NEWS.ru.

По словам депутата, сделки с наличными деньгами и так естественным образом теряют свою популярность у покупателей. Если их запретить, то возможны новые схемы злоумышленников — например, оформление договоров дарения или совершение других небезопасных сделок.

«И, конечно, добросовестные участники сделки стремятся себя обезопасить, использовать имеющиеся банковские инструменты», — подчеркнула Разворотнева. По словам парламентария, вместо запретов лучше сосредоточиться на повышении финансовой грамотности населения и привлекательности безналичного расчета — например, убрать комиссии при переводе крупных сумм.

Ранее российские риелторы предложили запретить покупку готовых квартир за наличные. Это поможет минимизировать случаи мошенничества, которые в последнее время участились, считают специалисты.