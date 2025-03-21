В Херсонской области опровергли прорыв украинской ДРГ

Администрация Херсонской области опровергла прорыв украинской ДРГ

Администрация Херсонской области опровергла информацию о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. Авторы подобных сообщений опубликовали фейковый документ от имени властей региона.

В сообщении говорилось, что ДРГ планирует уничтожить Чонгарский мост, в связи с этим временно ограничено движение. При этом в публикации указан номер горячей линии, который на самом деле принадлежит Территориальному фонду ОМС Херсонской области.

На официальных ресурсах Херсонской области нет предупреждений о закрытии моста из-за прорыва украинской ДРГ на территорию региона.

В администрации Херсонской области «Ленте.ру» сообщили, что не делали подобных публикаций. Там также обратили внимание, что все важные новости публикуются на официальных каналах администрации региона. «Будьте внимательны, провокации со стороны Киева продолжатся — доверяйте только проверенным источникам», — добавили в пресс-службе.

Информация о прорыве украинской ДРГ на территорию Херсонской области не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».