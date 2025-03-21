Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:30, 21 марта 2025Интернет и СМИ

В Херсонской области опровергли прорыв украинской ДРГ

Администрация Херсонской области опровергла прорыв украинской ДРГ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wikipedia

Администрация Херсонской области опровергла информацию о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. Авторы подобных сообщений опубликовали фейковый документ от имени властей региона.

В сообщении говорилось, что ДРГ планирует уничтожить Чонгарский мост, в связи с этим временно ограничено движение. При этом в публикации указан номер горячей линии, который на самом деле принадлежит Территориальному фонду ОМС Херсонской области.

На официальных ресурсах Херсонской области нет предупреждений о закрытии моста из-за прорыва украинской ДРГ на территорию региона.

В администрации Херсонской области «Ленте.ру» сообщили, что не делали подобных публикаций. Там также обратили внимание, что все важные новости публикуются на официальных каналах администрации региона. «Будьте внимательны, провокации со стороны Киева продолжатся — доверяйте только проверенным источникам», — добавили в пресс-службе.

Информация о прорыве украинской ДРГ на территорию Херсонской области не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах о территориях Украины

    ФИФА исключила мексиканскую команду из списка участников клубного чемпионата мира

    В Киеве начались работы по сносу усадьбы Зеленских

    Жительница Москвы купила во «ВкусВилле» торт с зубной нитью

    Восемь угрожавших российским полицейским дебоширов получили сроки в колонии

    55-летняя Эвелина Бледанс раскрыла секреты красоты и стройности

    ФСБ задержала российскую журналистку за призывы к терроризму

    Италия отказалась помогать США с яйцами

    В Киеве исключили контакты делегаций Украины и России на переговорах в Саудовской Аравии

    Собчак вступилась за пошутившего о «культяпковозке» и затем арестованного комика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше