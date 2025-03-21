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01:54, 21 марта 2025Экономика

В России утвердили правила выплат ветеранам к 80-летию Победы

Правительство России утвердило правила выплат ветеранам к 80-летию Победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России утвердило правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Ветераны получат средства в апреле-мае. Выплата будет начислена автоматически, за исключением случаев, когда у властей нет необходимых документов. В таком случае выплата будет осуществляться на основании заявления и представления документов, которые подтверждают правовой статус ветерана.

В документе также отмечается, что тем ветеранам, которые имеют право получить выплату по нескольким основаниям, начислят ту, которая больше.

Ранее члены Совета Федерации подготовили поправку о 15-дневном сроке для одной категории выплат — пособий участникам специальной военной операции. Согласно поправке, страховые выплаты участнику СВО (или его близким в случае смерти военного) будут начисляться в указанный срок после получения чиновниками всех нужных документов.

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