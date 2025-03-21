В России задумались о «доске позора» для использующих схемы при выдаче кредитов банков

Набиуллина: Банки в РФ стимулируют выдавать стандартные и прозрачные кредиты

Банки в России могут начать стимулировать выдавать стандартные и прозрачные кредиты. О том, что в Центробанке задумались о создании «доски позора» и ограничений для ряда организаций, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее цитирует Frank Rg.

Ограничения затронут банки, которые систематически будут нарушать требования специального ипотечного стандарта, исключающего высокорисковые схемы, и повышают прозрачность условий кредитования. Пока речь идет о том, чтобы публиковать имя банка-нарушителя на сайте регулятора, чтобы «дать покупателям сигнал».

«Если нарушения будут системными, и мы увидим, что эти санкции не срабатывают, будем ужесточать регулирование», — пояснила Набиуллина

Также ЦБ обсуждает с комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций внесение ряда изменений в ипотечный стандарт, чтобы изжить схемы с взиманием комиссий при выдаче льготной ипотеки и заставить организации выдавать только «стандартные, прозрачные продукты».

Ранее Набиуллина заявила, что на рынке жилищного кредитования в России остаются схемы, которые приводят к завышению цен на жилье и к росту платежей, существенному росту платежей после льготного периода. Одним из инструментов борьбы с такими схемами она назвала ипотечный стандарт. ЦБ намерен сделать более привлекательной для банков стандартную ипотеку, где нет таких подводных камней, есть фиксированная ставка, есть понятный график платежей.