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10:58, 21 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ раскрыли ошибки командования в Курской области

В ВСУ рассказали об ошибках командования при вторжении в Курскую область
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие во вторжении в Курскую область, рассказали об ошибках командования. Их слова передает «Украинская правда» (УП).

«По словам большинства собеседников УП по офицерскому составу, командование операции допустило ошибку, выставив на фланги Курского выступления более слабые подразделения», — пишет издание.

При этом, как отмечается, более боеспособные подразделения были выставлены в центр украинского наступления. Помимо этого, военные, как пишет издание, неоднозначно отнеслись к решению командования проводить наступательные действия в направлении Большого Солдатского в начале января, поскольку таким образом ВСУ глубже затягивали себя на территорию региона, вместо спасения сужающихся флангов.

Ранее украинские военные в разговоре с УП признали необходимость более раннего выхода из Курской области. В разговоре с газетой многие военнослужащие от солдат до офицеров отметили запоздалый вывод войск из большей части региона.

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