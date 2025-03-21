В X5 заявили о выплате дивидендов акционерам

Совет директоров X5 предложил выплатить дивиденды с доходностью 17,7 % за акцию

Совет директоров сети X5, управляющей магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» рекомендовал общему собранию акционеров выплату дивидендов за 2024 год с доходностью 17,7 процентов, по 648 рублей за бумагу. Об этом говорится в решении компании.

Помимо этого ретейлер заявил о намерении направить в резервный фонд 4,76 миллиарда рублей из прибыли за прошлый год и нераспределенной прибыли предыдущих лет.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет определен по состоянию на 9 июля. Таким образом, последним днем покупки акций X5 под дивиденды станет 8 июля. На момент написания материала их стоимость на Мосбирже снижалась на 0,39 процента, до 3679,5 рубля за штуку.

В январе Арбитражный суд Московской области продлил до конца 2025 года срок приостановления корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении дочернего ООО «Корпоративный центр Икс 5». Компания включена в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), весной прошлого года Минпромторг РФ добился первоначального судебного решения. В ведомстве заявляли, что наличие у сети, управляющей рядом российских продуктовых, основного иностранного акционера создает риски для самой компании, страны и ее граждан.