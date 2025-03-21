Во Франции запретили вещание нескольких российских каналов

Arcom: Во Франции запретили вещание Пятого канала и СТС из-за санкций Евросоюза

Французский медиарегулятор Arcom обязал компанию Eutelsat запретить вещание российского Пятого канала и телеканала СТС из-за санкций Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте Arcom.

«Эти каналы фактически контролируются российской компанией АО «Национальная Медиа Группа», экономические ресурсы которой заморожены в соответствии с постановлением Совета Евросоюза от 17 марта 2014 года, что влечет за собой запрет на их вещание», — говорится в заявлении.

В тексте также отмечается, что ранее под санкции попали другие российские каналы, среди которых НТВ Мир, «Россия 1», Первый канал и НТВ. Причиной этого решения было названо «разжигание ненависти, а также нарушения, связанные с донесением правдивой информации».

Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции против издания «Лента.ру» и ряда других российских СМИ в рамках очередного пакета санкций. Под ограничения попали издания «Лента.ру», Eurasia Daily и Fondsk, телеканал «Звезда», агентство News Front, сайт SouthFront, портал RuBaltic.ru и Фонд стратегической культуры.