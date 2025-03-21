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14:36, 21 марта 2025Забота о себе

Застрявших на МКС астронавтов предупредили о последствиях длительной миссии для здоровья

Ортопед Адимулам: Застрявшим на МКС астронавтам грозят пожизненные боли в спине
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NASA

Застрявшим на девять месяцев на Международной космической станции (МКС) американским астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору грозят пожизненные боли в спине. О последствиях длительной миссии в условиях нулевой гравитации для здоровья рассказали ортопед Дина Адимулам, спинальный хирург Эхсан Джазини и хирург-ортопед Майкл Энг в беседе с Daily Mail.

Адимулам указала, что в условиях невесомости компрессионная нагрузка на позвоночник уменьшается, из-за чего он растягивается и распрямляется. Когда же астронавты возвращаются на Землю, их позвоночник под действием силы тяжести вновь сжимается, что может спровоцировать боли в спине. Зачастую они локализуются в нижней части спины и могут характеризоваться как острые или спазматические, уточнила врач.

Энг добавил, что отсутствие гравитации на МКС также приводит к потере костной массы и атрофии мышц, в том числе мышц спины, поддерживающих позвоночник. По его словам, это неизбежно сказывается на осанке и повышает риск образования грыжи межпозвонкового диска.

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По мнению хирурга Джазини, после девяти месяцев на МКС астронавтам потребуется от трех до шести месяцев, чтобы снова почувствовать себя нормально, и, вероятно, гораздо больше времени, чтобы восстановить здоровье спины и укрепить ослабленные мышцы.

Ранее основатель предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Уилмор и Уильямс застряли на МКС из-за политического решения бывшего президента США Джо Байдена. При этом бизнесмен не уточнил причину, по которой бывшим президентом США было принято такое решение.

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