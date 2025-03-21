Застрявших на МКС астронавтов предупредили о последствиях длительной миссии для здоровья

Ортопед Адимулам: Застрявшим на МКС астронавтам грозят пожизненные боли в спине

Застрявшим на девять месяцев на Международной космической станции (МКС) американским астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору грозят пожизненные боли в спине. О последствиях длительной миссии в условиях нулевой гравитации для здоровья рассказали ортопед Дина Адимулам, спинальный хирург Эхсан Джазини и хирург-ортопед Майкл Энг в беседе с Daily Mail.

Адимулам указала, что в условиях невесомости компрессионная нагрузка на позвоночник уменьшается, из-за чего он растягивается и распрямляется. Когда же астронавты возвращаются на Землю, их позвоночник под действием силы тяжести вновь сжимается, что может спровоцировать боли в спине. Зачастую они локализуются в нижней части спины и могут характеризоваться как острые или спазматические, уточнила врач.

Энг добавил, что отсутствие гравитации на МКС также приводит к потере костной массы и атрофии мышц, в том числе мышц спины, поддерживающих позвоночник. По его словам, это неизбежно сказывается на осанке и повышает риск образования грыжи межпозвонкового диска.

По мнению хирурга Джазини, после девяти месяцев на МКС астронавтам потребуется от трех до шести месяцев, чтобы снова почувствовать себя нормально, и, вероятно, гораздо больше времени, чтобы восстановить здоровье спины и укрепить ослабленные мышцы.

Ранее основатель предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Уилмор и Уильямс застряли на МКС из-за политического решения бывшего президента США Джо Байдена. При этом бизнесмен не уточнил причину, по которой бывшим президентом США было принято такое решение.