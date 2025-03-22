ВСУ попытались атаковать промпредприятие в российском регионе

Губернатор Федорищев: В Чапаевске БПЛА попытался атаковать промпредприятие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что под удар попало одно из предприятий в Чапаевске. Какое именно — не уточняется. По словам губернатора, был ликвидирован один БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 марта над регионами России уничтожили 47 украинских беспилотников. Двенадцать дронов было сбито над Воронежской областью, 11 — над Белгородской. Шесть беспилотников было перехвачено над территорией Волгоградской области, три — над Астраханской, по одному БПЛА над Брянской, Курской и Самарской областями.