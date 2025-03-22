Депутат Госдумы назвал условия пенсии в 100 тысяч рублей

Депутат ГД Гаврилов назвал условия пенсии в 100 тысяч рублей, включая стаж труда

Получение ежемесячной пенсии в размере 100 тысяч рублей является возможным при соблюдении трех условий, включая непрерывный стаж труда. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Текущая пенсионная система требует реформирования. Потому что сейчас эти ожидания — малореализуемые», — подчеркнул в то же время депутат Госдумы от КПРФ.

Гаврилов прокомментировал результаты опроса о комфортном уровне пенсии от 100 тысяч рублей для людей с доходом от 200 тысяч рублей, а также назвал три условия реализации такого сценария. По словам депутата ГД, такой размер пенсии возможен при соблюдении следующих условий:

официальная зарплата не ниже 230 тысяч рублей в течение всей трудовой жизни;

непрерывный стаж 64 года;

отсрочка выхода на пенсию до 75 лет

Политик отметил, что альтернативой может стать только дополнительная накопительная пенсия, формируемая через добровольные взносы.

Ранее депутат ГД Светлана Бессараб назвала в беседе с «Лентой.ру» имеющие право на досрочный выход на пенсию категории россиян. Депутат напомнила, что накопительная пенсия в России назначается по старому пенсионному возрасту: 55 лет — для женщин, 60 — для мужчин.