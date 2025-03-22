Депутат предупредил о летней индексации тарифов ЖКХ

Депутат Кошелев: Тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9%

Летом 2025 года в России проиндексируют тарифы ЖКХ в среднем на 11,9 процента. Об этом в интервью РИА Новости предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. Изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9 процента. Процент является усредненным по стране», — сказал депутат.

По его словам, итоговые цифры повышения будут различаться по регионам. Минимальный порог роста будет в Амурской области и в Республике Алтай, а максимальный — в Пермском крае, Кемеровской и Архангельской областях. Кошелев обосновал необходимость индексации тарифов ЖКХ инфляцией и модернизацией коммунальной инфраструктуры.

Ранее о повышении тарифов ЖКХ предупредила финансист Юлия Коваленко. По ее прогнозу, стоимость услуг вырастет от 4 до 15 процентов в зависимости от региона.