Главный противник Эрдогана опроверг данные о связях с террористами

A Haber: Мэр Стамбула Имамоглу опроверг данные о связях с террористами

Задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, имеющий репутацию главного политического противника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе дачи показаний опроверг данные о связях с террористами. Об этом сообщает телеканал A Haber.

«Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения. В частности, он отверг обвинения в том, что люди, связанные с Рабочей партией Курдистана были назначены в столичный муниципалитет Стамбула», — отмечает телеканал. РПК признана в Турции террористической организацией.

Имамоглу также раскритиковал сам факт его задержания и примененные меры, назвав их нарушением демократического процесса в Турции.

19 марта стало известно, что мэра Стамбула Имамоглу задержали по подозрению в коррупции. Согласно информации канала CNN Turk, в рамках расследования в отношении мэра города были выданы ордера на задержание ста человек, в том числе советника главы города по связям с прессой Мурата Онгуна.